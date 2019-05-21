Валерий Блюменкранц вновь «увел» девушку у Захара Саленко
Бывший возлюбленный Ирины Пинчук – Валерий Блюменкранц в очередной раз «увел» девушку у Захара Саленко. По словам Екатерины Муштафа, ей нужен мужчина, который будет хорош не только внешне, но и внутренне.
Вчера, 20 мая, на телепроекте «Дом-2» снова состоялся «Кастинг-приход», где «старожилы» шоу решают, сможет ли тот или иной претендент на место участника реалити-шоу быть интересным телезрителям, и какая вероятность того, что именно этот герой построит любовь в Периметре.
В этот раз на телестройку пожаловала девушка, которая тут же заявила, что намерена сделать все для того, чтобы Валерий Блюменкранц был с ней. Также Екатерина Муштафа поведала коллективу, что имеет два высших образования, является самодостаточной девушкой и зарабатывает немаленькие деньги, а это значит, что сможет самостоятельно обеспечить семью.
По словам Кати, она очень хорошо знает Валерия, но только через экран телевизора, так как наблюдает за реалити-шоу «Дом-2» с девяти лет. Впрочем, в ходе беседы с ребятами и ведущим проекта Андреем Черкасовым выяснилось, что ранее девушка на протяжении нескольких месяцев активно общалась с другим участником телестройки, а если быть точнее, с Захаром Саленко и именно к нему планировала прийти в Периметр.
Муштафа попыталась объяснить коллективу, что Саленко ей был симпатичен, однако лишь внешне. По мнению Екатерины, кроме красивой внешности Захар больше ничем не может похвастаться. А вот с Блюменкранцем дела обстоят совсем по-другому.
Вчера, 20 мая, на телепроекте «Дом-2» снова состоялся «Кастинг-приход», где «старожилы» шоу решают, сможет ли тот или иной претендент на место участника реалити-шоу быть интересным телезрителям, и какая вероятность того, что именно этот герой построит любовь в Периметре.
В этот раз на телестройку пожаловала девушка, которая тут же заявила, что намерена сделать все для того, чтобы Валерий Блюменкранц был с ней. Также Екатерина Муштафа поведала коллективу, что имеет два высших образования, является самодостаточной девушкой и зарабатывает немаленькие деньги, а это значит, что сможет самостоятельно обеспечить семью.
По словам Кати, она очень хорошо знает Валерия, но только через экран телевизора, так как наблюдает за реалити-шоу «Дом-2» с девяти лет. Впрочем, в ходе беседы с ребятами и ведущим проекта Андреем Черкасовым выяснилось, что ранее девушка на протяжении нескольких месяцев активно общалась с другим участником телестройки, а если быть точнее, с Захаром Саленко и именно к нему планировала прийти в Периметр.
Муштафа попыталась объяснить коллективу, что Саленко ей был симпатичен, однако лишь внешне. По мнению Екатерины, кроме красивой внешности Захар больше ничем не может похвастаться. А вот с Блюменкранцем дела обстоят совсем по-другому.
«Валера хорош внешне и внутренне», - отметила Катя.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:06