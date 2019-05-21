АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые используют гигантский телескоп на дне Средиземного моря для изучения лучей из космоса
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Валерий Блюменкранц вновь «увел» девушку у Захара Саленко

Бывший возлюбленный Ирины Пинчук – Валерий Блюменкранц в очередной раз «увел» девушку у Захара Саленко. По словам Екатерины Муштафа, ей нужен мужчина, который будет хорош не только внешне, но и внутренне.

Валерий Блюменкранц вновь «увел» девушку у Захара Саленко

Вчера, 20 мая, на телепроекте «Дом-2» снова состоялся «Кастинг-приход», где «старожилы» шоу решают, сможет ли тот или иной претендент на место участника реалити-шоу быть интересным телезрителям, и какая вероятность того, что именно этот герой построит любовь в Периметре.

В этот раз на телестройку пожаловала девушка, которая тут же заявила, что намерена сделать все для того, чтобы Валерий Блюменкранц был с ней. Также Екатерина Муштафа поведала коллективу, что имеет два высших образования, является самодостаточной девушкой и зарабатывает немаленькие деньги, а это значит, что сможет самостоятельно обеспечить семью.

По словам Кати, она очень хорошо знает Валерия, но только через экран телевизора, так как наблюдает за реалити-шоу «Дом-2» с девяти лет. Впрочем, в ходе беседы с ребятами и ведущим проекта Андреем Черкасовым выяснилось, что ранее девушка на протяжении нескольких месяцев активно общалась с другим участником телестройки, а если быть точнее, с Захаром Саленко и именно к нему планировала прийти в Периметр.

Валерий Блюменкранц вновь «увел» девушку у Захара Саленко

Муштафа попыталась объяснить коллективу, что Саленко ей был симпатичен, однако лишь внешне. По мнению Екатерины, кроме красивой внешности Захар больше ничем не может похвастаться. А вот с Блюменкранцем дела обстоят совсем по-другому.

«Валера хорош внешне и внутренне», - отметила Катя.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Информация о 49 млн Instagram-аккаунтов
Ученые используют гигантский телескоп
Тата Блюменкранц замечена в компании
В эфире «Дома-2» показали свисающий
Журналист из Чехии назвал причину
Рэпер Баста выпустит фирменные
Маргарита Ларченко ответила Ксении
Audi выпустила гибридный кроссовер Q5
Роман Капаклы признался, что боится
Яна Поплавская испытывает страх за
Ученые: Вороны способны «заражать» друг
«Обязательно вернусь»: Мария Миронова
Компания Mozilla представила новый
Валерий Блюменкранц вновь «увел»
Американцы построили четвероногого
Лера Кудрявцева поблагодарила за
В Польше артистов выгнали со сцены за
Звезда «Дома-2» Дана Николенко впервые
Ученые определили новый механизм,
Представлен аппарат для передачи
«Возмутительно-отвратительный финал»:
Ученые предупредили об опасности приема
Кристина Орбакайте архивным видео
В Сети появились снимки BMW X6 третьего
Максим Галкин и Алла Пугачева планируют
Ученные: Для людей будет опасен секс с
«Просто улыбаюсь»: Александра Бортич
Британский рабочий разбогател, доказав
Видео с выступлением Сергея Лазарева на
В России начались продажи самого
Просмотреть все новости