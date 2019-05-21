АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые используют гигантский телескоп на дне Средиземного моря для изучения лучей из космоса
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Яна Поплавская испытывает страх за результаты своих медицинских обследований

Актриса Яна Поплавская испытывает страх за результаты своих медицинских обследований. В эфире программы “Жить здорово!” артистка призналась, что из-за наследственности все женщины ее семьи страдают от рака.
Яна Поплавская испытывает страх за результаты своих медицинских обследований

Яна Поплавская рассказала Елене Малышевой о постоянном надзоре за своим состоянием, в частности, актриса не забывает регулярно обследоваться на рак груди. Маммографию она делала около года назад, признаваясь, что ей сложно идти на прием к врачу из-за страха. Поплавская назвала себя трусливым человеком, если это касается здоровья, поскольку она всегда ожидает худшего итога. Тем не менее, актриса решила регулярно проходить осмотры, поскольку от рака груди страдали все женщины в ее роду.

Отец Поплавской скончался от рака, ее мать имела проблемы с данным недугом, а также сестра по отцовской линии. Соведущий Малышевой посоветовал звезде сделать генетический анализ, который выявляет риски развития онкологии.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые используют гигантский телескоп
Тата Блюменкранц замечена в компании
В эфире «Дома-2» показали свисающий
Журналист из Чехии назвал причину
Рэпер Баста выпустит фирменные
Маргарита Ларченко ответила Ксении
Audi выпустила гибридный кроссовер Q5
Роман Капаклы признался, что боится
Яна Поплавская испытывает страх за
Ученые: Вороны способны «заражать» друг
«Обязательно вернусь»: Мария Миронова
Компания Mozilla представила новый
Валерий Блюменкранц вновь «увел»
Американцы построили четвероногого
Лера Кудрявцева поблагодарила за
В Польше артистов выгнали со сцены за
Звезда «Дома-2» Дана Николенко впервые
Ученые определили новый механизм,
Представлен аппарат для передачи
«Возмутительно-отвратительный финал»:
Ученые предупредили об опасности приема
Кристина Орбакайте архивным видео
В Сети появились снимки BMW X6 третьего
Максим Галкин и Алла Пугачева планируют
Ученные: Для людей будет опасен секс с
«Просто улыбаюсь»: Александра Бортич
Британский рабочий разбогател, доказав
Видео с выступлением Сергея Лазарева на
В России начались продажи самого
Анфиса Чехова перенесла операцию на
Просмотреть все новости