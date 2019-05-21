Яна Поплавская испытывает страх за результаты своих медицинских обследований

Яна Поплавская рассказала Елене Малышевой о постоянном надзоре за своим состоянием, в частности, актриса не забывает регулярно обследоваться на рак груди. Маммографию она делала около года назад, признаваясь, что ей сложно идти на прием к врачу из-за страха. Поплавская назвала себя трусливым человеком, если это касается здоровья, поскольку она всегда ожидает худшего итога. Тем не менее, актриса решила регулярно проходить осмотры, поскольку от рака груди страдали все женщины в ее роду.Отец Поплавской скончался от рака, ее мать имела проблемы с данным недугом, а также сестра по отцовской линии. Соведущий Малышевой посоветовал звезде сделать генетический анализ, который выявляет риски развития онкологии.