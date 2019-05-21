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Ученые: Вороны способны «заражать» друг друга плохим настроением

Австрийские ученые провели эксперимент и установили, что вороны имеют эмпатию. Эти птицы способны «заражать» друг друга плохим настроением, для этого им необходимо просто наблюдать за поведением окружающих сородичей.
Ученые: Вороны способны «заражать» друг друга плохим настроением

Ученые из Венского университета провели эксперимент с участием 8 ворон. У каждой из них было лакомство, к которому они испытывали любовь. Специалисты разделили ворон на две группы: одни ели, а другие – наблюдали. Первым могла попасться как их любимая еда, так и совершенно обычная. Эксперимент был построен таким образом, что вороны из второй группы не могли видеть, что конкретно лежит в коробке.

С помощью подобной ситуации австрийские ученые хотели узнать, будет ли меняться поведение этих птиц на основании действий их сородичей. Для этого они анализировали активность ворон, их передвижения и постукивания клювом. Эксперимент дал свой результат: эти птицы действительно могут перенимать переживания своих ближних, правда это касается исключительно негативных проявлений.

Ученые отмечают, что это говорит о том, что у ворон действительно существует эмпатия и способность распознавать ощущения друг друга. Поэтому одна особь может «заразиться» плохим настроением только из-за того, что ее ближний чем-то расстроен. Специалисты пока не знают, чем конкретно подобные умения помогают птицам в их жизни. Они уже выдвинули предложение, что это способствует более эффективному взаимодействию.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:28

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