Ученые: Вороны способны «заражать» друг друга плохим настроением





Ученые из Венского университета провели эксперимент с участием 8 ворон. У каждой из них было лакомство, к которому они испытывали любовь. Специалисты разделили ворон на две группы: одни ели, а другие – наблюдали. Первым могла попасться как их любимая еда, так и совершенно обычная. Эксперимент был построен таким образом, что вороны из второй группы не могли видеть, что конкретно лежит в коробке.С помощью подобной ситуации австрийские ученые хотели узнать, будет ли меняться поведение этих птиц на основании действий их сородичей. Для этого они анализировали активность ворон, их передвижения и постукивания клювом. Эксперимент дал свой результат: эти птицы действительно могут перенимать переживания своих ближних, правда это касается исключительно негативных проявлений.Ученые отмечают, что это говорит о том, что у ворон действительно существует эмпатия и способность распознавать ощущения друг друга. Поэтому одна особь может «заразиться» плохим настроением только из-за того, что ее ближний чем-то расстроен. Специалисты пока не знают, чем конкретно подобные умения помогают птицам в их жизни. Они уже выдвинули предложение, что это способствует более эффективному взаимодействию.