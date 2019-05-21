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Звезда «Дома-2» Дана Николенко впервые показала лицо сына

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дана Николенко (Кварацхелия) впервые показала поклонникам лицо своего новорожденного наследника. По словам молодой мамочки, «этот маленький комочек» перевернул ее мир и принес очень много счастья.

Звезда «Дома-2» Дана Николенко впервые показала лицо сына

Не секрет, что почти 3 месяца назад Николенко впервые познала радость материнства. У Даны родился сын, которого они с мужем решили назвать Макар. На протяжении всего этого времени счастливые родители отказывались показывать фолловерам лицо их новорожденного малыша и даже после крестин продолжали держать внешность мальчика в секрете.

Впрочем, считанные часы назад Дана все-таки показала лицо сына. Николенко опубликовала у себя на страничке в Instagram серию свежих фотографий, на которых она запечатлена в компании своих любимых мужчин. Под снимками телезнаменитость сообщила, что на кадрах ее наследнику всего 9 дней.

«Наступил тот момент, и мы решили поделиться с вами нашим счастьем», - написала Дана.


Звезда «Дома-2» Дана Николенко впервые показала лицо сына

Нужно сказать, что многие подписчики Николенко тут же отреагировали на свежие снимки своей любимицы. Один за другим они принялись буквально закидывать молодую мамочку добрыми словами и желать здоровья и счастливого будущего ее сыну.

Отметим, что спустя несколько часов Дана выложила в личном микроблоге еще несколько свежих публикаций, на которых вновь показала своего маленького наследника. К слову, под одним из снимков Николенко призналась, что Макар, по ее мнению, является копией своего папы, и с каждым днем она убеждается в этом все больше и больше.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:42

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