Звезда «Дома-2» Дана Николенко впервые показала лицо сына

«Наступил тот момент, и мы решили поделиться с вами нашим счастьем», - написала Дана.

Не секрет, что почти 3 месяца назад Николенко впервые познала радость материнства. У Даны родился сын, которого они с мужем решили назвать Макар. На протяжении всего этого времени счастливые родители отказывались показывать фолловерам лицо их новорожденного малыша и даже после крестин продолжали держать внешность мальчика в секрете.Впрочем, считанные часы назад Дана все-таки показала лицо сына. Николенко опубликовала у себя на страничке в Instagram серию свежих фотографий, на которых она запечатлена в компании своих любимых мужчин. Под снимками телезнаменитость сообщила, что на кадрах ее наследнику всего 9 дней.Нужно сказать, что многие подписчики Николенко тут же отреагировали на свежие снимки своей любимицы. Один за другим они принялись буквально закидывать молодую мамочку добрыми словами и желать здоровья и счастливого будущего ее сыну.Отметим, что спустя несколько часов Дана выложила в личном микроблоге еще несколько свежих публикаций, на которых вновь показала своего маленького наследника. К слову, под одним из снимков Николенко призналась, что Макар, по ее мнению, является копией своего папы, и с каждым днем она убеждается в этом все больше и больше.