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Лера Кудрявцева поблагодарила за поздравления с розой в зубах

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева 19 мая праздновала свой день рождения, ей исполнилось 48 лет. Знаменитость поблагодарила всех за поздравления и сделала это с небольшой красной розой прямо в зубах.
Лера Кудрявцева поблагодарила за поздравления с розой в зубах

Такое обновление Лера Кудрявцева разместила на своей странице в Instagram. Телеведущая опубликовала необычный праздничный снимок. На нем лицо знаменитости измазано белым кремом с торта, а в зубах находится красная роза. Знаменитость поблагодарила за поздравления в честь своего 48-летия своих друзей, коллег и подписчиков. Она заявила, что благодарна за каждое теплое и нежное слово, сказанное во всех сообщениях, присланных ей за эти дни. «Люблю, ценю, дорожу» - закончила свое обращение телеведущая.

Подписчики Леры Кудрявцевой в очередной раз поздравили ее с прошедшим днем рождения и пожелали удачного завершения отдыха. Сейчас телеведущая вместе с молодым мужем Игорем Макаровым находится в Майами, США. Там супруги отмечали 48-летие теледивы. Многие поклонники в очередной раз отметили, что знаменитость выглядит очень молодо, и ее внешности могут позавидовать даже 20-летние девушки.

Напомним, поздравить Леру Кудрявцеву успели многие звезды российского шоу-бизнеса. Больше всех удивил Сергей Лазарев, который несмотря на то, что 18 мая выступал в финале «Евровидения-2019», на следующий день не забыл отправить своей подруге теплые пожелания.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:54

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