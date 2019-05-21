Лера Кудрявцева поблагодарила за поздравления с розой в зубах

Такое обновление Лера Кудрявцева разместила на своей странице в Instagram. Телеведущая опубликовала необычный праздничный снимок. На нем лицо знаменитости измазано белым кремом с торта, а в зубах находится красная роза. Знаменитость поблагодарила за поздравления в честь своего 48-летия своих друзей, коллег и подписчиков. Она заявила, что благодарна за каждое теплое и нежное слово, сказанное во всех сообщениях, присланных ей за эти дни. «Люблю, ценю, дорожу» - закончила свое обращение телеведущая.Подписчики Леры Кудрявцевой в очередной раз поздравили ее с прошедшим днем рождения и пожелали удачного завершения отдыха. Сейчас телеведущая вместе с молодым мужем Игорем Макаровым находится в Майами, США. Там супруги отмечали 48-летие теледивы. Многие поклонники в очередной раз отметили, что знаменитость выглядит очень молодо, и ее внешности могут позавидовать даже 20-летние девушки.Напомним, поздравить Леру Кудрявцеву успели многие звезды российского шоу-бизнеса. Больше всех удивил Сергей Лазарев, который несмотря на то, что 18 мая выступал в финале «Евровидения-2019», на следующий день не забыл отправить своей подруге теплые пожелания.