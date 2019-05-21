«Возмутительно-отвратительный финал»: Максим Галкин раскритиковал «Игру престолов»

Таким мнением относительно завершения «Игры престолов» Максим Галкин поделился под публикацией Гарика Харламова в Instagram. Резидент Comedy Club поблагодарил создателей сериала за их работу и отметил, что все эти годы с удовольствием наблюдал за развитием этой истории. Супруг Кристины Асмус не сомневается, что его сообщение никогда не дойдет до тех людей, кто причастен к данному проекту, но он все равно хочет выразить им свою благодарность.Данное обновление решил прокомментировать Максим Галкин, он оставил краткий, но достаточно емкий комментарий. Муж Аллы Пугачевой назвал «Игру престолов» своим любимым сериалом, поэтому его финал он ждал давно и возлагал на него большие надежды. Недавняя 6 серия 8 сезона совершенно не понравилась супругу Примадонны. Юморист назвал финал проекта «возмутительно-отвратительным». «Не знаю, куда жаловаться», - написал он и в конце поставил грустный смайлик.Напомним, финал «Игры престолов» вызвал смешанные эмоции у зрителей во всем мире. Была даже создана петиция с требованием переснять 8 сезон, за несколько дней она набрала более 1 млн голосов.