Компания Mozilla представила новый браузер Fenix для мобильных устройств





Представители компании Mozilla заявили о разработке нового браузера еще год назад, отмечая, что новинка будет ориентирована на молодежь. Накануне стало известно о начале закрытого бета-тестирования приложения Fenix для Android. Все желающие принять участие могут подать заявку или скачать браузер по ссылке на официальном сайте.Эксперты отметили, что приложение работает быстро и плавно, но некоторые функции могут нуждаться в корректировке. На данный момент тестирование выявило неудобный переход между вкладками, что будет исправлено к выходу браузера в массовое пользование. Однако уже сейчас Mozilla Fenix имеет собственную темную тему.