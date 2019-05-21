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Компания Mozilla представила новый браузер Fenix для мобильных устройств

Компания Mozilla представила новый браузер для мобильных устройств под названием Fenix. Бета-версия уже доступна для скачивания пользователям смартфонов под управлением Android.
Компания Mozilla представила новый браузер Fenix для мобильных устройств

Представители компании Mozilla заявили о разработке нового браузера еще год назад, отмечая, что новинка будет ориентирована на молодежь. Накануне стало известно о начале закрытого бета-тестирования приложения Fenix для Android. Все желающие принять участие могут подать заявку или скачать браузер по ссылке на официальном сайте.

Эксперты отметили, что приложение работает быстро и плавно, но некоторые функции могут нуждаться в корректировке. На данный момент тестирование выявило неудобный переход между вкладками, что будет исправлено к выходу браузера в массовое пользование. Однако уже сейчас Mozilla Fenix имеет собственную темную тему.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:13

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