Американцы построили четвероногого робота Doggo и научили его делать сальто





Американские студенты отмечают: несмотря на развитие современной робототехники, цены на роботов достаточно высокие, поэтому не все исследователи могут себе позволить купить их. Именно для этого они решили создать собственный вариант, разработанный на открытой платформе. Это значит, что четвероногого робота Doggo сможет собрать любой человек. Для этого ему понадобятся чертежи и схемы, уже доступные в Сети, а все детали для устройства можно заказать через Интернет или купить в большинстве технических магазинов.Стоимость робота Doggo составляет всего 3000 долларов, хотя его технические характеристики и возможности значительно превосходят более дорогих конкурентов. Например, двигатель новинки имеет больший крутящий момент, чем у Minitaur. Последний имеет такую же форму и размер, но вот его ценник другой – 11,5 тысячи долларов. Робот MIT Cheetah 3 тоже стоит дороже четвероногого Doggo, но при этом прыгает в высоту значительно хуже новинки.Американские студенты научили свое изобретение многим полезным навыкам и не очень. Doggo может ходить по разным типам поверхностей, даже острым и неровным камням, а также высоко прыгать и делать в этот момент сальто.