В Польше артистов выгнали со сцены за песню “Темная ночь”





Согласно записи в блоге Косевского, предполагалось, что коллектив исполнит шесть военных песен в рамках проведения европейской ночи музеев. Мероприятие традиционно проходило в ночь с 18 на 19 мая, а местом проведения выбрали музей в Гданьске. Музыканты были уверены, что музыка военных лет объединит народ, а само исполнение композиции сделает вечер особенным. Петр Косевский признался, что он ошибался, поскольку неожиданно директор музея Кароль Навроцкий выступил с требованием немедленно остановить исполнение песни “Темная ночь”, назвав ее “большевистской”. Затем он распорядился, чтобы артисты собирали вещи и оперативно покидали музей.Песня “Темная ночь” создавалась Никитой Богословским в тандеме с поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году с целью использования в фильме “Два бойца”. На территории Польши она была популярна в 1950-60-х годах, а также стала хитом всего СССР.