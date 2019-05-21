Максим Галкин и Алла Пугачева планируют построить персональную часовню в Подмосковье

Около шести лет понадобилось пародисту, чтобы построить элитное жилье в виде замка в подмосковном поселке Грязь. Звезды переехали туда после свадьбы в 2011 году. Дворец имеет площадь 2300 кв. м, а сама территория раскинулась на 128 сотках. Накануне Галкин докупил новые земли, где намеревается начать строительство православной часовни, которую выполнят в готическом стиле, и подготовить небольшой парк. Вскоре около дома Пугачевой и Галкина появится пиратский корабль для игр детей, а на расширенной территории, прилегающей к участку, появится храм.Ранее эти земли принадлежали пожилой женщине, где имелись небольшие строения и огород, а некоторые участки были заброшены. Пугачева и Галкин обвенчались несколько лет назад, а телеведущий покрестился ради своей супруги.