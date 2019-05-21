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Ученые предупредили об опасности приема витаминов В6 и В12

Ученые еще раз предостерегли от употребления пищевых добавок без рекомендации лечащего врача. Они обнародовали результаты свежего исследования, в котором говорится, что БАДы с высоким содержанием В6 и В12 заметно увеличивают у женщин риск получить перелом.
Ученые предупредили об опасности приема витаминов В6 и В12

Исследователи из Университета Осло наблюдали за женщинами пожилого возраста. Они проанализировали их рацион и выяснили, что часто дамы предпочитают употреблять различные витаминные добавки, желая тем самым укрепить свое здоровье. Однако действие их может быть обратным, если не учесть все факторы, которые могут повлиять на усвоение веществ.

В ходе экспериментального наблюдения установлено, что женщины, употреблявшие наибольшее количество витаминных комплексов с высоким содержанием В6 и В12 были предрасположены к переломам на 47% чаще. Также был отмечен факт превышения дозировки препарата, указанной в инструкции.

Специалисты рекомендуют посоветоваться с врачом прежде, чем вводить в свой рацион какие-либо препараты. Это поможет сохранить здоровье и сэкономить средства.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:28

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