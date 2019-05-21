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Кристина Орбакайте архивным видео поздравила Никиту Преснякова с днем рождения

Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте трогательно поздравила своего сына Никиту Преснякова с днем рождения. Звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram архивное видео, которое записано еще в 2014 году.
Кристина Орбакайте архивным видео поздравила Никиту Преснякова с днем рождения

Никита Пресняков в этот вторник, 21 мая, празднует собственное 28-летие, получая поздравления от многочисленных поклонников и близких. Звездная мать артиста Кристина Орбакайте поздравила сына, опубликовав архивное видео, где запечатлено, как он говорит на английском языке. В кадре также появилась Клавдия Земцова, которая подошла к своему брату, а на диване тем временем отдыхал средний сын исполнительницы Дени Байсаров.

В публикации Кристина Орбакайте отметила, что Никита Пресняков очень талантливый и упертый сын, который всегда идет своей дорогой, что она считает положительным качеством. Артистка пожелала наследнику верить в себя, а также призналась, что обожает это видео.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:22

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