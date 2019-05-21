Кристина Орбакайте архивным видео поздравила Никиту Преснякова с днем рождения

Никита Пресняков в этот вторник, 21 мая, празднует собственное 28-летие, получая поздравления от многочисленных поклонников и близких. Звездная мать артиста Кристина Орбакайте поздравила сына, опубликовав архивное видео, где запечатлено, как он говорит на английском языке. В кадре также появилась Клавдия Земцова, которая подошла к своему брату, а на диване тем временем отдыхал средний сын исполнительницы Дени Байсаров.В публикации Кристина Орбакайте отметила, что Никита Пресняков очень талантливый и упертый сын, который всегда идет своей дорогой, что она считает положительным качеством. Артистка пожелала наследнику верить в себя, а также призналась, что обожает это видео.