«Просто улыбаюсь»: Александра Бортич рассказала о ценном совете от Владимира Машкова

Звезда проектов «Полицейский с Рублевки», «Я худею», «Проводник», «Викинг», «Чужая кровь» очень довольна совместной работой с Владимиром Машковым и называет коллегу по съемочной площадке интеллигентным замечательным человеком.По словам Бортич, во время беседы с Владимиром Львовичем о «не очень адекватных» поклонниках опытный актер и «настоящий профессионал» объяснил ей: «Фоткаться со всеми – это твоя работа». Слова артиста очень помогли 24-летней Александре, и ей стало проще реагировать на нахальных фанатов. «Не рефлексирую, а просто улыбаюсь», - признается звезда сериалов.Самой главной почитательницей актерского таланта Александры Бортич является ее бабушка. Родственница не пропускает ни одной новой киноленты с участием внучки.