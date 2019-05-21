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«Просто улыбаюсь»: Александра Бортич рассказала о ценном совете от Владимира Машкова

Александра Бортич в интервью корреспондентам портала Hello! призналась, какой ценный совет получила от коллеги Владимира Машкова. Знаменитости вместе принимали участие в съемках картины «Миллиард».

«Просто улыбаюсь»: Александра Бортич рассказала о ценном совете от Владимира Машкова

Звезда проектов «Полицейский с Рублевки», «Я худею», «Проводник», «Викинг», «Чужая кровь» очень довольна совместной работой с Владимиром Машковым и называет коллегу по съемочной площадке интеллигентным замечательным человеком.

По словам Бортич, во время беседы с Владимиром Львовичем о «не очень адекватных» поклонниках опытный актер и «настоящий профессионал» объяснил ей: «Фоткаться со всеми – это твоя работа». Слова артиста очень помогли 24-летней Александре, и ей стало проще реагировать на нахальных фанатов. «Не рефлексирую, а просто улыбаюсь», - признается звезда сериалов.

Самой главной почитательницей актерского таланта Александры Бортич является ее бабушка. Родственница не пропускает ни одной новой киноленты с участием внучки.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:58

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