Видео с выступлением Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" бьет рекорды по просмотрам





Финальные выступления "Евровидения-2019" прошли 18 мая. Наивысшую награду получил участник из Нидерландов Дункан Лоуренс за песню Arcade. Следом за ним был премирован итальянец Махмуд. Сергей Лазарев же завоевал 3-е место. За звание лучшего боролись участники из 26 стран.По результатам зрительского голосования Лазарев расположился на четвертой строчке рейтинга, но 11 стран, такие, как Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия, признали певца лучшим на конкурсе. Жюри отдало Лазареву в общей сложности 125 баллов, что определило его на девятое место.На официальном канале конкурса видео выступления Сергея Лазарева во втором полуфинале набрало уже более 8 миллионов просмотров. Финальное выступление российского представителя посмотрело 3 миллиона человек. Продюсером певца был Филипп Киркоров.