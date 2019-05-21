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Видео с выступлением Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" бьет рекорды по просмотрам

Сергей Лазарев на "Евровидении-2019" оказался на третьей строчке итогового рейтинга. Видео его исполнения в полуфинале просмотрено свыше восьми миллионов раз.
Видео с выступлением Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" бьет рекорды по просмотрам

Финальные выступления "Евровидения-2019" прошли 18 мая. Наивысшую награду получил участник из Нидерландов Дункан Лоуренс за песню Arcade. Следом за ним был премирован итальянец Махмуд. Сергей Лазарев же завоевал 3-е место. За звание лучшего боролись участники из 26 стран.

По результатам зрительского голосования Лазарев расположился на четвертой строчке рейтинга, но 11 стран, такие, как Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия, признали певца лучшим на конкурсе. Жюри отдало Лазареву в общей сложности 125 баллов, что определило его на девятое место.

На официальном канале конкурса видео выступления Сергея Лазарева во втором полуфинале набрало уже более 8 миллионов просмотров. Финальное выступление российского представителя посмотрело 3 миллиона человек. Продюсером певца был Филипп Киркоров.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:46

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