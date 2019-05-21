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В России начались продажи самого дешевого Xiaomi Mi Play

Компания Xiaomi начала в России продажи своего самого дешевого актуального смартфона – Mi Play. Новинка получит двойную основную камеру, 8-ядерный процессор, аккумулятор на 3000 мАч и ценник в 12 тысяч 990 рублей.
В России начались продажи самого дешевого Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi Play является самым дешевым смартфоном бренда в настоящий момент, так как устройства Redmi уже продолжительное время являются отдельным суббрендом компании из Поднебесной. Новинка получит 5,84-дюймовый дисплей и разрешение 2280x1080 пикселей, а также двойную основную (12+2 МП) и одинарную фронтальную (8 МП) камеры. За производительность устройства отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 и 4 ГБ ОЗУ. Смартфон получит 64 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Play составляет 3000 мАч, его зарядка будет происходить через порт MicroUSB. Устройство располагает дактилоскопическим датчиком для сканирования отпечатков пальцев, он размещен в середине задней панели. Бренд предложит покупателям два цветовых оформления своей новинки – черное и синее.

Стоимость самого бюджетного смартфона Xiaomi составляет в РФ 12 тысяч 990 рублей. Уже сейчас Xiaomi Mi Play можно заказать в официальном российском интернет-магазине бренда – Mi-Shop. При такой покупке пользователь получит подарок от китайской компании – бесплатный Mi Power Bank 2S 1000. Доступен самовывоз и доставка домой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:42

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