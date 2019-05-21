В России начались продажи самого дешевого Xiaomi Mi Play





Xiaomi Mi Play является самым дешевым смартфоном бренда в настоящий момент, так как устройства Redmi уже продолжительное время являются отдельным суббрендом компании из Поднебесной. Новинка получит 5,84-дюймовый дисплей и разрешение 2280x1080 пикселей, а также двойную основную (12+2 МП) и одинарную фронтальную (8 МП) камеры. За производительность устройства отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 и 4 ГБ ОЗУ. Смартфон получит 64 ГБ встроенной памяти.Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Play составляет 3000 мАч, его зарядка будет происходить через порт MicroUSB. Устройство располагает дактилоскопическим датчиком для сканирования отпечатков пальцев, он размещен в середине задней панели. Бренд предложит покупателям два цветовых оформления своей новинки – черное и синее.Стоимость самого бюджетного смартфона Xiaomi составляет в РФ 12 тысяч 990 рублей. Уже сейчас Xiaomi Mi Play можно заказать в официальном российском интернет-магазине бренда – Mi-Shop. При такой покупке пользователь получит подарок от китайской компании – бесплатный Mi Power Bank 2S 1000. Доступен самовывоз и доставка домой.