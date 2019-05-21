В прямом эфире на вопросы столичных учителей ответит Исаак Калина





Этот проект Департамента образования и науки Москвы существует уже четвертый год, и каждый раз вопросов поступает все больше и больше. Авторы наиболее важных для образовательной системы столицы приглашены в студию прямого эфира, где они смогут подробно обсудить проблему с главой Департамента Исааком Калиной. По предварительным данным, солидная часть вопросов, поступивших через портал Московской электронной школы, посвящена сфере предпрофессиональной подготовки и предпрофессионального образования московских учеников. Также московских педагогов волнуют вопросы аттестации, некоторые аспекты ведения классного руководства и другие вопросы.