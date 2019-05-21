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В прямом эфире на вопросы столичных учителей ответит Исаак Калина

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, более 150 вопросов отправили для прямого эфира с главой ведомства учителя школ Москвы. Эфир программы «Вопросы, важные для всех» начнется 21 мая в 19.00 на Московском образовательном канале.
В прямом эфире на вопросы столичных учителей ответит Исаак Калина

Этот проект Департамента образования и науки Москвы существует уже четвертый год, и каждый раз вопросов поступает все больше и больше. Авторы наиболее важных для образовательной системы столицы приглашены в студию прямого эфира, где они смогут подробно обсудить проблему с главой Департамента Исааком Калиной. По предварительным данным, солидная часть вопросов, поступивших через портал Московской электронной школы, посвящена сфере предпрофессиональной подготовки и предпрофессионального образования московских учеников. Также московских педагогов волнуют вопросы аттестации, некоторые аспекты ведения классного руководства и другие вопросы.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 12:30

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