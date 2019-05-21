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Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах из-за проблем со зрением

Телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию, о чем сообщила на своей странице в сети Instagram. При этом артистка боится ослепнуть, поскольку ее зрение сильно “упало”.
Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах из-за проблем со зрением

Не так давно Анфиса Чехова пожаловалась своим поклонникам на то, что ее зрение сильно испортилось, и она видит нечетко. При этом артистка попросила сравнить ее внешность в очках и без них, отметив, что ей не нравится ощущение чужеродного предмета на лице. В частности, телеведущая чувствует давление очков на переносицу, а линзы ей неприятно надевать, или она забывает их снять. Знаменитость задумалась над коррекцией зрения и отметила, что ей очень страшно.

Накануне в режиме Stories в сети Instagram Анфиса Чехова рассказала, что провела коррекцию зрения лазером и показала кадры из больницы. Вмешательство прошло успешно, и артистка пообещала подробно рассказать о процедуре после восстановления.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:33

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