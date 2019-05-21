В Сети появились снимки BMW X6 третьего поколения
В Интернете был опубликован ряд снимков автомобиля BMW X6 третьего поколения. На фото транспортное средство имеет камуфляжное покрытие, но это не мешает разглядеть общие черты новой модели.
После опубликованных в Сети снимков нового автомобиля BMW X6 третьего поколения специалисты считают, что уже до конца года производитель презентует модель официально. Предполагается, что это произойдет на Франкфуртском автосалоне. Если эксперты правы, то стоит ожидать поступления к дилерам BMW X6 третьего поколения уже в конце этого года.
Известно, что в комплектации будут доступны как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты. Кроме этого, в следующем году должна выйти и «заряженная» версия М, которая будет иметь 4,4-литровый мотор V8, мощностью 600 лошадиных сил. К сожалению, пока нет информации о возможной стоимости автомобиля, так что для получения этих данных придется ждать официального релиза.
После опубликованных в Сети снимков нового автомобиля BMW X6 третьего поколения специалисты считают, что уже до конца года производитель презентует модель официально. Предполагается, что это произойдет на Франкфуртском автосалоне. Если эксперты правы, то стоит ожидать поступления к дилерам BMW X6 третьего поколения уже в конце этого года.
Известно, что в комплектации будут доступны как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты. Кроме этого, в следующем году должна выйти и «заряженная» версия М, которая будет иметь 4,4-литровый мотор V8, мощностью 600 лошадиных сил. К сожалению, пока нет информации о возможной стоимости автомобиля, так что для получения этих данных придется ждать официального релиза.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:16