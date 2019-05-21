Британский рабочий разбогател, доказав свое родство с умершим аристократом





Об этом заявила авторитетная британская газета The Sun. Джордан Эдлард-Роджерс с детства знал, что он сын аристократа Чарльза Роджерса, но никак не мог этого доказать. Еще в 18 лет он отправился к своему отцу и заявил ему о том, что является его наследником. Мужчина перенаправил парня к своим юристам, и весь процесс забуксовал. Британский рабочий много лет отправлял письма и своему отцу, и его адвокатам, но ни разу не получал ответа.Последнюю попытку Джордан Эдлард-Роджерс совершил в 2018 году, он решил не ждать разрешения и самостоятельно сделал ДНК-тест, результаты он прикрепил к письму. В августе прошлого года 62-летний аристократ скончался, и вопросами его наследства стал заведовать один из юристов. Именно он связался с британским рабочим и сообщил ему, что тот действительно является сыном Чарльза Роджерса.Теперь Джордану Эдлард-Роджерсу принадлежит большая усадьба, чья стоимость оценивается в 50 млн фунтов стерлингов. Несмотря на то, что британский рабочий сказочно разбогател, он не собирается забывать свой путь и меняться. Мужчина хочет заняться благотворительностью и помогать тем людям, кто нуждается в поддержке.