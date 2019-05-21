«Дом-2»: Анна Брянская раскрыла детали драки Никиты Федулова и Антона Шоки
Участница телепроекта «Дом-2» Анна Брянская решила заступиться за своего возлюбленного. Брюнетка опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором раскрыла поклонникам все детали потасовки Никиты Федулова и Антона Шоки.
Не секрет, что не так давно в Периметре образовалась новая пара. Федулов и Брянская на Лобном месте объявили ребятам и ведущим «Дома-2», что хотят попробовать построить любовь. Несмотря на то, что большинство коллектива весьма положительно восприняли эту информацию, свое недовольство поспешил высказать Шоки, который даже назвал пару Анны и Никиты «фикцией».
В итоге все дошло до того, что Антон и Никита подрались. Сначала на общей кухне, а потом на тет-а-тете с Андреем Черкасовым. На днях вступиться за избранника решила Анна, которая опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий блог, где обвинила во всем Шоки.
По словам Брянской, в тот день у Антона с самого утра не было настроения, потому что никто на него не обращал внимания. Шоки всячески пытался зацепить кого-то, однако осознав, что ничего не получается, решил перейти на самую обсуждаемую тему того дня – пару Анны и Никиты.
Также Брянская указала в своем свежем посте на то, как достойно из этой конфликтной ситуации вышел ее избранник.
Не секрет, что не так давно в Периметре образовалась новая пара. Федулов и Брянская на Лобном месте объявили ребятам и ведущим «Дома-2», что хотят попробовать построить любовь. Несмотря на то, что большинство коллектива весьма положительно восприняли эту информацию, свое недовольство поспешил высказать Шоки, который даже назвал пару Анны и Никиты «фикцией».
В итоге все дошло до того, что Антон и Никита подрались. Сначала на общей кухне, а потом на тет-а-тете с Андреем Черкасовым. На днях вступиться за избранника решила Анна, которая опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий блог, где обвинила во всем Шоки.
По словам Брянской, в тот день у Антона с самого утра не было настроения, потому что никто на него не обращал внимания. Шоки всячески пытался зацепить кого-то, однако осознав, что ничего не получается, решил перейти на самую обсуждаемую тему того дня – пару Анны и Никиты.
«Антон нашел нужные слова и, конечно же, спровоцировал конфликт», - отметила брюнетка.
Также Брянская указала в своем свежем посте на то, как достойно из этой конфликтной ситуации вышел ее избранник.
«Никита красавчик, он его не ударил и никогда бы этого не сделал, потому что он гораздо крупнее, больше и мудрее, чем Антон!» - добавила Анна.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:17