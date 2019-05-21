«Дом-2»: Анна Брянская раскрыла детали драки Никиты Федулова и Антона Шоки

«Антон нашел нужные слова и, конечно же, спровоцировал конфликт», - отметила брюнетка.

«Никита красавчик, он его не ударил и никогда бы этого не сделал, потому что он гораздо крупнее, больше и мудрее, чем Антон!» - добавила Анна.