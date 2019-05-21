Светлана Бондарчук рассказала о прибавлении в семье
Светлана Бондарчук похвасталась прибавлением в семье. Бывшая супруга Федора Бондарчука сообщила, что у ее собаки родились три девочки и два мальчика.
Светлана Бондарчук уже намекала, что они ждут появления на свет малышей. Несколько дней назад она публиковала снимок своего лабрадора Фанни, сидящей на фоне рояля. Под фото была подпись: «Скоро, скоро, скоро…».
Сейчас же она разместила на своей странице в Instagram несколько снимков и видео новорожденных щенков. Ей предстоит ухаживать сразу за пятерыми малышами. Она отмечает, что в помете преобладают девочки, их родилось сразу три. Также собачье семейство пополнилось двумя щенками-мальчиками.
У собаки Светланы Бондарчук есть собственный аккаунт в Instagram. И с марта месяца в нем не было никаких обновлений. Теперь подписчики узнали причину. Теперь хозяева спокойно хвастаются малышами.
Щенки привлекли внимание даже знаменитостей. Публикацию оценили Елена Летучая, Ляйсан Утяшева, певица Глюкoзa, Катя Добрякова, Эвелина Хромченко и многие другие. Фолловеры пишут комментарии, умиляясь малышам: «На них можно смотреть до бесконечности, как на огонь и воду», «Какая прелесть! Ювелирная работа», «С рождением прекрасных карапузов! Мамуле сил и здоровья». Многие подписчики интересуются, можно ли приобрести щенка.
Светлана Бондарчук уже намекала, что они ждут появления на свет малышей. Несколько дней назад она публиковала снимок своего лабрадора Фанни, сидящей на фоне рояля. Под фото была подпись: «Скоро, скоро, скоро…».
Сейчас же она разместила на своей странице в Instagram несколько снимков и видео новорожденных щенков. Ей предстоит ухаживать сразу за пятерыми малышами. Она отмечает, что в помете преобладают девочки, их родилось сразу три. Также собачье семейство пополнилось двумя щенками-мальчиками.
У собаки Светланы Бондарчук есть собственный аккаунт в Instagram. И с марта месяца в нем не было никаких обновлений. Теперь подписчики узнали причину. Теперь хозяева спокойно хвастаются малышами.
Щенки привлекли внимание даже знаменитостей. Публикацию оценили Елена Летучая, Ляйсан Утяшева, певица Глюкoзa, Катя Добрякова, Эвелина Хромченко и многие другие. Фолловеры пишут комментарии, умиляясь малышам: «На них можно смотреть до бесконечности, как на огонь и воду», «Какая прелесть! Ювелирная работа», «С рождением прекрасных карапузов! Мамуле сил и здоровья». Многие подписчики интересуются, можно ли приобрести щенка.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:15