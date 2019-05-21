Светлана Бондарчук рассказала о прибавлении в семье

Светлана Бондарчук уже намекала, что они ждут появления на свет малышей. Несколько дней назад она публиковала снимок своего лабрадора Фанни, сидящей на фоне рояля. Под фото была подпись: «Скоро, скоро, скоро…».Сейчас же она разместила на своей странице в Instagram несколько снимков и видео новорожденных щенков. Ей предстоит ухаживать сразу за пятерыми малышами. Она отмечает, что в помете преобладают девочки, их родилось сразу три. Также собачье семейство пополнилось двумя щенками-мальчиками.У собаки Светланы Бондарчук есть собственный аккаунт в Instagram. И с марта месяца в нем не было никаких обновлений. Теперь подписчики узнали причину. Теперь хозяева спокойно хвастаются малышами.Щенки привлекли внимание даже знаменитостей. Публикацию оценили Елена Летучая, Ляйсан Утяшева, певица Глюкoзa, Катя Добрякова, Эвелина Хромченко и многие другие. Фолловеры пишут комментарии, умиляясь малышам: «На них можно смотреть до бесконечности, как на огонь и воду», «Какая прелесть! Ювелирная работа», «С рождением прекрасных карапузов! Мамуле сил и здоровья». Многие подписчики интересуются, можно ли приобрести щенка.