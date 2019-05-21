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«Язык живет отдельно от мозга»: У певицы Жасмин провалы в памяти

Исполнительница Жасмин рассказала поклонникам о провалах в памяти. Артистка стала забывать имена и лица знакомых, но полагает, что это от «затмения планет».
«Язык живет отдельно от мозга»: У певицы Жасмин провалы в памяти

В личном блоге Instagram звезда отечественной эстрады призналась своим многочисленным фанатам о недавней ситуации, из-за чего ей стало очень неловко. Жасмин встретила старую знакомую, которую она не узнала и перепутала ее имя. Подруга сильно похудела за последнее время и артистка едва удержалась, чтобы не сказать о том, что худоба не идет ей.

Поп-звезда также перепутала парня, который просто хотел с ней сфотографироваться, с мужем знакомой. Артистка утверждает, что знает супруга девушки и очень удивлена подобными провалами. По словам Жасмин, в такие дни «затмения планет язык живет отдельно от мозга». У исполнительницы уже не девичья память и до «старческого маразма» далеко, но такие нелепые ситуации иногда с ней происходят.

Подписчики Жасмин положительно оценили признания кумира, отметив, что в аналогичных ситуациях доводилось бывать каждому, особенно, если человек постоянно занят. «Стареете», - пошутил кто-то из подписчиков. Некоторые отметили, что звезде нужно больше отдыхать, так как забывчивость – результат постоянной напряженной работы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:53

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