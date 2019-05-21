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В Подмосковье в лесу найден труп женщины с колото-резанными ранами

В Подмосковье был найден труп женщины, на теле которой имеются колото-резанные раны. Тело погибшей обнаружили в лесу возле города Лукино-Дулево, по факту происшествия открыто уголовное делопроизводство, правоохранители разыскивают убийцу.
В Подмосковье в лесу найден труп женщины с колото-резанными ранами

Об этом заявила пресс-служба СУ СКР Подмосковья. Лесной массив, где обнаружили тело убитой женщины, находится недалеко от населенного пункта Хотеичи. Труп был обнаружен 20 мая, прибывшие на место правоохранители провели первичный осмотр места преступления. На теле убитой было обнаружено множество колото-резанных ран. Руки погибшей говорят о том, что перед смертью она сопротивлялась и пыталась дать отпор нападавшему. При погибшей не было документов, удостоверяющих ее личность, правоохранители уже занимаются этим вопросом. На вид убитой не более 45 лет.

Труп погибшей отправили в морг, там пройдет судебно-медицинская экспертиза, призванная установить все обстоятельства смерти женщины. В месте, где обнаружили убитую, подмосковные правоохранители нашли следы недавнего присутствия людей. На земле имеются отметены от мангала, а также в округе разбросаны свежие бутылки из-под алкоголя.

По факту происшествия открыто уголовное делопроизводство. Правоохранители уже занимаются поиском убийцы, а после установления личности погибшей женщины они свяжутся с ее родственниками и проведут их опрос. СУ СКР Подмосковья будет информировать об этой ситуации.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:10

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