Forbes назвал самых перспективных россиян моложе 30 лет
В новом рейтинге российского издания Forbes опубликованы имена перспективных россиян, которые добились успеха до 30 лет. Известные личности представили 10 категорий, а всего в журнале предстали 30 участников рейтинга.
В формировании рейтинга в учет брали возраст, способность выдерживать конкуренцию и уровень признания в профессиональном сообществе. Состояние граждан не учитывалось, а в рейтинге присутствуют бизнесмены, представители творческих профессий, а также известные деятели спорта и благотворители. Среди спортсменов выделились футболист Александр Головин, киберспортсмен Роман Кушнарев, а также хоккеист Кирилл Капризов. Рубрику “Новые медиа” представили Анастасия Ивлеева, Татьяна Мингалимова и Мария Командная. Перспективными признаны пианист Даниил Трифонов, художник Аслан Гайсумов и режиссер Александр Молочников.
Успешными предпринимателями являются Анна Белова, представляющая Devar, Георгий Соловьев из Skyeng и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев. В списке перспективных также оказались певица Монеточка, занимающийся режиссурой Кантемир Балагов и клипмейкер Алина Пязок, модель Кристина Грикайте, инвестор Эдуард Гуринович, физик Елизавета Мелик-Гайказян и другие.
В формировании рейтинга в учет брали возраст, способность выдерживать конкуренцию и уровень признания в профессиональном сообществе. Состояние граждан не учитывалось, а в рейтинге присутствуют бизнесмены, представители творческих профессий, а также известные деятели спорта и благотворители. Среди спортсменов выделились футболист Александр Головин, киберспортсмен Роман Кушнарев, а также хоккеист Кирилл Капризов. Рубрику “Новые медиа” представили Анастасия Ивлеева, Татьяна Мингалимова и Мария Командная. Перспективными признаны пианист Даниил Трифонов, художник Аслан Гайсумов и режиссер Александр Молочников.
Успешными предпринимателями являются Анна Белова, представляющая Devar, Георгий Соловьев из Skyeng и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев. В списке перспективных также оказались певица Монеточка, занимающийся режиссурой Кантемир Балагов и клипмейкер Алина Пязок, модель Кристина Грикайте, инвестор Эдуард Гуринович, физик Елизавета Мелик-Гайказян и другие.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:45