Forbes назвал самых перспективных россиян моложе 30 лет





В формировании рейтинга в учет брали возраст, способность выдерживать конкуренцию и уровень признания в профессиональном сообществе. Состояние граждан не учитывалось, а в рейтинге присутствуют бизнесмены, представители творческих профессий, а также известные деятели спорта и благотворители. Среди спортсменов выделились футболист Александр Головин, киберспортсмен Роман Кушнарев, а также хоккеист Кирилл Капризов. Рубрику “Новые медиа” представили Анастасия Ивлеева, Татьяна Мингалимова и Мария Командная. Перспективными признаны пианист Даниил Трифонов, художник Аслан Гайсумов и режиссер Александр Молочников.Успешными предпринимателями являются Анна Белова, представляющая Devar, Георгий Соловьев из Skyeng и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев. В списке перспективных также оказались певица Монеточка, занимающийся режиссурой Кантемир Балагов и клипмейкер Алина Пязок, модель Кристина Грикайте, инвестор Эдуард Гуринович, физик Елизавета Мелик-Гайказян и другие.