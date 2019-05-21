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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сообщил, что был вынужден пройти обряд очищения у знахарки

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров признался поклонникам, что был вынужден пройти обряд очищения. По словам телезнаменитости, ему настолько было плохо после разрыва с Маргаритой Ларченко, что пришлось обращаться к знахарке.

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сообщил, что был вынужден пройти обряд очищения у знахарки

Многие поклонники «Дома-2» до сих пор хорошо помнят те эфиры, в которых Маргарита во всеуслышание заявляла, что ее родственница является едва ли не потомственной колдуньей. Впрочем, как уверяла сама Ларченко, своими магическими действиями чародейка никогда и никому не делала вреда, а наоборот, только помогала.

Как бы то ни было, но поклонники Яббарова никогда не сомневались, что Ларченко явно прибегала к привороту, чтобы удержать возле себя бывшего возлюбленного Алены Савкиной (Рапунцель-младшей). И лишь на днях догадки телезрителей «Дома-2» все-таки подтвердились.

По словам Ильи, как только он покинул Периметр, Александра Черно прислала ему фотографию, которая повергла его в шок. Дело в том, что на снимках была запечатлены свечи с волосами, которые нашли в комнате, где Яббаров жил с Ларченко.

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сообщил, что был вынужден пройти обряд очищения у знахарки

Экс-участник «Дома-2» признался подписчикам, что ему было настолько плохо после разрыва с Ритой, что он долгое время не понимал, что с ним происходит. И только после снимков Черно все для него стало на свои места. В результате Яббарову пришлось искать знахарку, чтобы та провела обряд очищения.

К слову, сейчас Илья чувствует себя хорошо и наконец-таки наладил общение с Рапунцель-младшей, а по поводу приворота, который могла провести Рита, даже не хочет говорить.

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сообщил, что был вынужден пройти обряд очищения у знахарки



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47

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