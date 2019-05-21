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Умер Ники Лауда – чемпион «Формулы-1»

Чемпион мира в автомобильных гонках «Формула-1» Ники Лауда умер 20 мая в возрасте 70-ти лет. Об этом сообщил адвокат семьи.
Умер Ники Лауда – чемпион «Формулы-1»

Известный гонщик Ники Лауда был трижды чемпионом мира в гонках «Формула-1». Он с 1974 года выступал за команду Ferrari. Не обошлось в карьере гонщика и без аварий. В 1976 году его автомобиль выкинуло с трассы, после чего в Лауду врезался болид Бретта Лангера. В результате этой аварии гонщик несколько месяцев провел в больнице, и большинство врачей утверждали, что его карьера на этом окончена.

Несмотря на это, Ники Лауда все же вернулся на трек и спустя несколько месяцев продолжил выступать, показывая достойные результаты. Кроме автоспорта он занимался авиаперевозками. Авиакомпания гонщика Air Lauda стала очень популярной, после чего Ники Лауда продал её и отрыл новый успешный бизнес в этой же сфере.

Как сообщил адвокат семьи, умер 70-летний автогонщик 20 мая в кругу родственников. Последнее время у него были проблемы со здоровьем, что и привело к смерти.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:24

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