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«Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и LADA

Мультимедийная система «Яндекс.Авто» должна появиться у 2 млн автомобилей, выпускаемых в России. Представители российской технологической компании заключили подобный контракт с автопроизводителями Renault, Nissan и LADA.
«Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и LADA

Такую информацию подтвердила пресс-служба «Яндекс», а затем и представители всех трех данных брендов. Контракт рассчитан до 2024 года и согласно ему за этот период должно быть выпущено 2 млн автомобилей с установленной мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Данная платформа является российским аналогом Android Auto и Apple CarPlay.

«Яндекс» продает свою систему всем желающим, ее стоимость составляет почти 30 тысяч рублей. За эти деньги водитель получает безлимитный доступ к ключевым сервисам компании: «Навигация», «Музыка» и «Алиса». Также человек будет иметь 6-месячную подписку на «Яндекс.Музыка». Данная мультимедийная система была создана для широкого спектра автомобильных марок, она может работать с LADA, Kia, Renault, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Hyundai и Skoda.

Впервые «Яндекс.Авто» в штатном режиме начала поставлять японская Toyota. С 2016 года было продано 50 тысяч подобных автомобилей. Сейчас в России насчитывается более 100 тысяч машин, использующих «Яндекс.Авто». Мультимедийная система может работать в двух видах: полной интеграции или надстройки. Во втором случае для взаимодействия водителю понадобится собственный смартфон с установленным приложением.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:22

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