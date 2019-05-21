Наталья Водянова блистала в Каннах в полупрозрачном платье

Она появилась на кинофестивале в платье от Versache пудрового цвета. Нежность образа подчеркнули кружева на платье, делая его полупрозрачным. Отлично вписались увесистые ювелирные украшения от Chopard. Наталья Водянова поделилась сразу несколькими фото в своем Instagram.Мать пятерых детей не перестает удивлять подписчиков идеальной фигурой. Они комментируют публикации: «Просто тростиночка! И это мама 5 детей! Супер», «Восхитительное платье - восхитительно на Вас смотрится, даже не знаю, кто кого больше украшает», «Звенящий розовый ручей с неба. Удивительный образ хрупкости и волшебства кутюрье».«Затишье перед бурей», - написала 37-летняя звезда под одной из публикаций, намекая на церемонию открытия фестиваля. Поклонники уверены, что в таком наряде она привлечет внимание всех присутствующих, появившись на красной дорожке.