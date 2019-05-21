Звезда «Игры престолов» Лина Хиди отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Такую информацию опубликовало авторитетное издание The Sun. Согласно их данным, Лина Хиди не только отказалась от съемок с Джеромом Флинном, из-за чего Серсея Ланнистер и наемник Бронн так и не получили ни одной совместной сцены, но и попросила устроить график съемок так, чтобы они никогда не пересекались.Подобное странное отношение актеров друг к другу объясняется непростыми отношениями, в которых они состояли в начале 2000-х. В 2002 году у Лины Хиди и Джерома Флинна начался роман, закончившийся крайне неприятно для обоих сторон. Источник издания сообщает, что исполнительница роли Серсеи Ланнистер до сих пор ненавидит своего бывшего возлюбленного.Представители Лины Хиди и канала HBO отказались давать комментарии по этому поводу. При этом человек, работающий с Джеромом Флинном, отметил, что в контракте актера не было никакого пункта, запрещающего ему приближаться к его бывшей возлюбленной на съемочной площадке.Напомним, 20 мая вышла последняя серия финального сезона «Игры престолов». 20 числа зрителям покажут документальный фильм «Игра престолов: Последний дозор».