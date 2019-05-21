«Накрутки голосов»: Сергей Соседов прокомментировал результаты «Евровидения-2019»





Музыковед уверен: на «Евровидении», как и на других вокальных шоу, включая российский конкурс «Голос. Дети», имеет место накрутка голосов. Речь идет о проплаченных ботах, дополнительных картах, уточнил Соседов. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс выступал с хорошей песней, но ее нельзя назвать лучшей, полагает критик. В этом плане больше шансов стать лидером было у азербайджанца и Сергея Лазарева, чья композиция оказалась более музыкальной.О «подтасовке» свидетельствуют и массовые ставки букмекеров на победу Лоуренса. Соседова удивляет, что такого «разглядели» букмекеры в исполнении певца из Нидерландов. Он предположил: соответствующее решение мог принять Евросоюз и аргументировал свою версию тем, что в прошлом в истории «Евровидения» уже были случаи, когда конкурсанта, нередко без вокальных данных, активно «продвигали» сверху.