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«Накрутки голосов»: Сергей Соседов прокомментировал результаты «Евровидения-2019»

Известный музыкальный критик Сергей Соседов недавно в интервью телеканалу 360 прокомментировал результаты «Евровидения-2019». По мнению деятеля, имя победителя было известно до начала певческого конкурса, а голоса подтасованы.

«Накрутки голосов»: Сергей Соседов прокомментировал результаты «Евровидения-2019»

Музыковед уверен: на «Евровидении», как и на других вокальных шоу, включая российский конкурс «Голос. Дети», имеет место накрутка голосов. Речь идет о проплаченных ботах, дополнительных картах, уточнил Соседов. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс выступал с хорошей песней, но ее нельзя назвать лучшей, полагает критик. В этом плане больше шансов стать лидером было у азербайджанца и Сергея Лазарева, чья композиция оказалась более музыкальной.

О «подтасовке» свидетельствуют и массовые ставки букмекеров на победу Лоуренса. Соседова удивляет, что такого «разглядели» букмекеры в исполнении певца из Нидерландов. Он предположил: соответствующее решение мог принять Евросоюз и аргументировал свою версию тем, что в прошлом в истории «Евровидения» уже были случаи, когда конкурсанта, нередко без вокальных данных, активно «продвигали» сверху.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:37

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