Тимати прокомментировал уход Егора Крида из лейбла Black Star

Разговоры о прекращении сотрудничества между лейблом Black Star и Егором Кридом начали распространяться в конце марта. В первых числах апреля об этом официально заявил генеральный директор Павел Курьянов. Он уточнил, что псевдоним артиста является собственностью лейбла. После расторжения соглашения Егор Булаткин может взять любое другое имя. Однако, как рассказал Тимати в своем Instagram, певец может и дальше оставаться Егором Кридом.Основатель Black Star также сказал, что Борис Ротенберг не участвовал в подписании соглашения. Этим он опроверг слухи о том, что Борис Романович оказал помощь артисту в отстаивании своего права на псевдоним.Ходят слухи, что исполнитель Мот тоже думал разорвать соглашение с Black Star. Однако Павел Курьянов сообщает, что это всего лишь необоснованные домыслы. Возможно, Тимати удалось найти компромисс с подопечным.