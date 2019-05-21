Huawei может назвать свою операционную систему Hongmeng





Такую информацию опубликовал портал Huawei Central, являющийся крупнейшим интернет-изданием, посвященным данному бренду из Поднебесной. Источник сайта сообщает, что компания Huawei уже активно тестирует собственную операционную систему для самых разных устройств: от смартфонов до стационарных ПК. Она получила предварительное название - Hongmeng. Так зовут одного из героев китайского трактата, созданного в 3 веке до н.э. Он представляет собой первозданный хаос, из которого появился мир.В настоящий момент Huawei тестирует собственную операционную систему только на своих устройствах, но о результатах испытаний пока ничего не известно. Также сообщается, что имя Hongmeng не окончательное, оно может как поменяться к моменту выхода на рынок, так и остаться прежним.Подобная информация полностью согласуется с недавним решением Google прекратить любое взаимодействие с Huawei. На такой шаг компания пошла после того, как правительство США внесла китайскую телекоммуникационную корпорацию в черный список. Теперь гаджеты данного бренда не смогут использовать ни операционную систему Android, ни приложения, принадлежащие Google: Google Play, Gmail и т.д.