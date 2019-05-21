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Huawei может назвать свою операционную систему Hongmeng

Компания Huawei готовится к новым условиям своего существования, связанным с введением санкций властей США. Китайский телекоммуникационный гигант создает собственную операционную систему, она может получить название Hongmeng.
Huawei может назвать свою операционную систему Hongmeng

Такую информацию опубликовал портал Huawei Central, являющийся крупнейшим интернет-изданием, посвященным данному бренду из Поднебесной. Источник сайта сообщает, что компания Huawei уже активно тестирует собственную операционную систему для самых разных устройств: от смартфонов до стационарных ПК. Она получила предварительное название - Hongmeng. Так зовут одного из героев китайского трактата, созданного в 3 веке до н.э. Он представляет собой первозданный хаос, из которого появился мир.

В настоящий момент Huawei тестирует собственную операционную систему только на своих устройствах, но о результатах испытаний пока ничего не известно. Также сообщается, что имя Hongmeng не окончательное, оно может как поменяться к моменту выхода на рынок, так и остаться прежним.

Подобная информация полностью согласуется с недавним решением Google прекратить любое взаимодействие с Huawei. На такой шаг компания пошла после того, как правительство США внесла китайскую телекоммуникационную корпорацию в черный список. Теперь гаджеты данного бренда не смогут использовать ни операционную систему Android, ни приложения, принадлежащие Google: Google Play, Gmail и т.д.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:00

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