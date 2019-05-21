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«Дом-2»: Анна Брянская считает всех новеньких участников проекта «серыми мышами»

Участница телестройки «Дом-2» Анна Брянская считает всех новеньких героев реалити-шоу «серыми мышами». Об этом заявила сама брюнетка, которой, по ее словам, надоело наблюдать за девушками, не строящими в Периметре любовь.

«Дом-2»: Анна Брянская считает всех новеньких участников проекта «серыми мышами»

Вчера в эфир канала «ТНТ» вышла новая серия «Дома-2», в которой ведущая проекта Ксения Бородина пыталась выяснить, что на самом деле не могут никак поделить Анна Брянская и Анастасия Милославская. Отметим, что уже на протяжении нескольких дней девушки настолько сильно ругаются, что временами их скандалы мало не доходят до потасовок.

Нужно сказать, что Брянская продолжает строить из себя «невинную овечку» и заявлять, что хорошо относится к Милославской. По словам Анны, ей не понятно, почему Анастасия так ее не любит, ведь ранее она всегда заступалась и поддерживала ее, когда та только пришла на проект.

В свою очередь Настя не стала долго церемониться с Анной и заявила, что ей пора давно «испортить личико» за те нелицеприятные высказывания в адрес новеньких участниц «Дома-2». Каким же удивлением для Милославской было услышать, что Брянская признала за собой подобный грешок.

«Дом-2»: Анна Брянская считает всех новеньких участников проекта «серыми мышами»

Впрочем, участница реалити-шоу добавила, что не всегда плохо говорит о ребятах, которые только пришли в Периметр, а то, что она называет девушек из женской спальни «серыми мышами», считает мнением, на которое имеет полное право каждый на проекте.

Следует заметить, что Настя пригрозила Анне устроить на телестройке революцию и навсегда избавиться от дедовщины на телешоу.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14

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