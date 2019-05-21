Американка сняла на видео загадочный столб света





Жительница Лас-Вегаса посетила заповедник “Рэд Рок” в Неваде, где во время дождя увидела странный столб света. Женщина запечатлела происходящее на видео, опубликовав ролик на просторах видеохостинга YouTube. Американка отметила, что сразу обратила внимание на световой столб, поднимающийся в небо. Он вскоре исчез из вида, сопровождаемый молниями.Специалисты не могут выяснить природу данного явления, а пользователи Сети предполагают, что причиной появления загадочного светового столба является секретная разработка военных США или действие НЛО. Не так давно подобную аномалию заметила гражданка Швеции.