АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Американка сняла на видео загадочный столб света

Американка сняла на видео загадочный столб света, который появился над заповедником “Рэд Рок”. Аномалия была замечена во время дождливой погоды.
Американка сняла на видео загадочный столб света

Жительница Лас-Вегаса посетила заповедник “Рэд Рок” в Неваде, где во время дождя увидела странный столб света. Женщина запечатлела происходящее на видео, опубликовав ролик на просторах видеохостинга YouTube. Американка отметила, что сразу обратила внимание на световой столб, поднимающийся в небо. Он вскоре исчез из вида, сопровождаемый молниями.

Специалисты не могут выяснить природу данного явления, а пользователи Сети предполагают, что причиной появления загадочного светового столба является секретная разработка военных США или действие НЛО. Не так давно подобную аномалию заметила гражданка Швеции.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сообщил,
Ученые назвали сидячий образ жизни
Джонни Депп не заплатил своим адвокатам
Американка сняла на видео загадочный
Ольга Бузова засветила свое «мягкое
Гинеколог предложила женщинам
Певица Лолита похвасталась полученными
OUKITEL анонсировали выход нового
«Дом-2»: Анна Брянская считает всех
Тимати прокомментировал уход Егора
Заслуженный ветеринарный врач РФ: «В
Агата Муцениеце рассказала о принципах
Созданный в РФ спутник снял Землю из
Полина Гагарина вступилась за дочь Алсу
Facebook поможет в борьбе с
«Не будь занудой»: Станислав Садальский
Юрий Беляев признался, что является
АвтоВАЗ раскрыли будущее концепт-кара
Влад Кадони выгнал Настю Кочервей из
Ученые установили, что химические
Полина Гагарина рассказала, как ее
Конспирологи: Пророчества Ванги о
Ольга Бузова поймала букет на
В Сети появилось трогательное фото
Австралиец нашел золотой самородок
Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн
Ученые: Мертвые клетки нарушают реакцию
Опрос граждан показал, каких врачей
Жена Гогена Солнцева устроила драку в
Просмотреть все новости