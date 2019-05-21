OUKITEL анонсировали выход нового смартфона с 48-мегапиксельной камерой





В новой линейке Y, которую компания OUKITEL представила в тизере, будет смартфон OUKITEL Y4800 с 48-мегапиксельной камерой. Новое устройство оборудовано процессором MediaTek Helio P60, который в тандеме с операционной системой Android 9 Pie обеспечит высокую производительность. Кроме того, телефон оснастят 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной. Основная камера будет иметь два модуля: первый (основной) с 48 мегапикселями, второй (дополнительный) с 5 мегапикселями. Фронтальная камера с разрешением в 16 мегапикселей позволит совершать довольно качественные селфи.Предполагается, что эта модель будет относиться к бюджетному сегменту, однако информации о стоимости пока нет. Релиз модельного ряда Y запланирован на июнь этого года.