Джонни Депп не заплатил своим адвокатам после развода с Эмбер Херд

Об этом заявили представители юрфирмы Buckley LLP, защищавшей его интересы с 2017 года. Тогда адвокаты судились с предыдущими представителями Джонни Деппа, актер обвинял их в незаконном присвоении 30 млн долларов без его письменного согласия. Именно эти юристы занимались разводом звезды «Пиратов Карибского моря» с его бывшей женой Эмбер Херд.Согласно поданному иску Джонни Депп работал с Buckley LLP до января 2019 года, оказанные ему услуги оценивали в 536 тысяч долларов. Несмотря на это, актер заплатил только маленькую часть этой суммы – 188 тысяч долларов. Таким образом, звезда до сих пор должен адвокатам порядка 350 тысяч долларов. Официальные представители голливудской знаменитости еще не прокомментировали эти новости.Напомним, слухи о тяжелом финансовом положении Джонни Деппа ходят уже не первый год. Говорят, что после развода с Эмбер Херд актер остался практически без денег. По итогам разбирательств, звезда «Пиратов Карибского моря» заплатил экс-супруге 7 млн долларов и возместил все затраты на адвокатов. При этом отмечается, что актер никогда не считал свои деньги, поэтому значительную их часть он растратил сам.