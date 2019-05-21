Джонни Депп не заплатил своим адвокатам после развода с Эмбер Херд
Известный голливудский актер Джонни Депп получил иск от собственных адвокатов. Им звезда «Пиратов Карибского моря» задолжал 350 тысяч долларов, не заплатив за услуги юристов после своего развода с Эмбер Херд.
Об этом заявили представители юрфирмы Buckley LLP, защищавшей его интересы с 2017 года. Тогда адвокаты судились с предыдущими представителями Джонни Деппа, актер обвинял их в незаконном присвоении 30 млн долларов без его письменного согласия. Именно эти юристы занимались разводом звезды «Пиратов Карибского моря» с его бывшей женой Эмбер Херд.
Согласно поданному иску Джонни Депп работал с Buckley LLP до января 2019 года, оказанные ему услуги оценивали в 536 тысяч долларов. Несмотря на это, актер заплатил только маленькую часть этой суммы – 188 тысяч долларов. Таким образом, звезда до сих пор должен адвокатам порядка 350 тысяч долларов. Официальные представители голливудской знаменитости еще не прокомментировали эти новости.
Напомним, слухи о тяжелом финансовом положении Джонни Деппа ходят уже не первый год. Говорят, что после развода с Эмбер Херд актер остался практически без денег. По итогам разбирательств, звезда «Пиратов Карибского моря» заплатил экс-супруге 7 млн долларов и возместил все затраты на адвокатов. При этом отмечается, что актер никогда не считал свои деньги, поэтому значительную их часть он растратил сам.
Об этом заявили представители юрфирмы Buckley LLP, защищавшей его интересы с 2017 года. Тогда адвокаты судились с предыдущими представителями Джонни Деппа, актер обвинял их в незаконном присвоении 30 млн долларов без его письменного согласия. Именно эти юристы занимались разводом звезды «Пиратов Карибского моря» с его бывшей женой Эмбер Херд.
Согласно поданному иску Джонни Депп работал с Buckley LLP до января 2019 года, оказанные ему услуги оценивали в 536 тысяч долларов. Несмотря на это, актер заплатил только маленькую часть этой суммы – 188 тысяч долларов. Таким образом, звезда до сих пор должен адвокатам порядка 350 тысяч долларов. Официальные представители голливудской знаменитости еще не прокомментировали эти новости.
Напомним, слухи о тяжелом финансовом положении Джонни Деппа ходят уже не первый год. Говорят, что после развода с Эмбер Херд актер остался практически без денег. По итогам разбирательств, звезда «Пиратов Карибского моря» заплатил экс-супруге 7 млн долларов и возместил все затраты на адвокатов. При этом отмечается, что актер никогда не считал свои деньги, поэтому значительную их часть он растратил сам.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:34