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Певица Лолита похвасталась полученными в подарок от ювелира серьгами

Певица Лолита показала на своей странице в сети Instagram серьги, которые получила в подарок от ювелира. Приятный сюрприз звезду ожидал по окончании ее собственного концерта.
Певица Лолита похвасталась полученными в подарок от ювелира серьгами

В новом видео певица Лолита показала подарок, который ей вручили во время концерта. Им оказались золотые серьги в виде Луны и Солнца, как отметила сама певица. При этом артистка акцентировала внимание на том, что ей отправили подарок совершенно бесплатно, вручив вместе с именем автора и номером телефона. Артистка всегда поддерживает отечественных производителей, поэтому без просьбы прорекламировала ювелира в сети Instagram.

По словам Лолиты, эти серьги сделаны специально для нее, поскольку ювелиру показалось, что она живет полноценно днем и ночью, что символизирует Солнце и Луна. Певица осталась довольна неожиданным сюрпризом, а поклонники в комментариях отметили, что украшения невероятно подходят звезде.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:19

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