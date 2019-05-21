Певица Лолита похвасталась полученными в подарок от ювелира серьгами

В новом видео певица Лолита показала подарок, который ей вручили во время концерта. Им оказались золотые серьги в виде Луны и Солнца, как отметила сама певица. При этом артистка акцентировала внимание на том, что ей отправили подарок совершенно бесплатно, вручив вместе с именем автора и номером телефона. Артистка всегда поддерживает отечественных производителей, поэтому без просьбы прорекламировала ювелира в сети Instagram.По словам Лолиты, эти серьги сделаны специально для нее, поскольку ювелиру показалось, что она живет полноценно днем и ночью, что символизирует Солнце и Луна. Певица осталась довольна неожиданным сюрпризом, а поклонники в комментариях отметили, что украшения невероятно подходят звезде.