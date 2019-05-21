Певица Лолита похвасталась полученными в подарок от ювелира серьгами
Певица Лолита показала на своей странице в сети Instagram серьги, которые получила в подарок от ювелира. Приятный сюрприз звезду ожидал по окончании ее собственного концерта.
В новом видео певица Лолита показала подарок, который ей вручили во время концерта. Им оказались золотые серьги в виде Луны и Солнца, как отметила сама певица. При этом артистка акцентировала внимание на том, что ей отправили подарок совершенно бесплатно, вручив вместе с именем автора и номером телефона. Артистка всегда поддерживает отечественных производителей, поэтому без просьбы прорекламировала ювелира в сети Instagram.
По словам Лолиты, эти серьги сделаны специально для нее, поскольку ювелиру показалось, что она живет полноценно днем и ночью, что символизирует Солнце и Луна. Певица осталась довольна неожиданным сюрпризом, а поклонники в комментариях отметили, что украшения невероятно подходят звезде.
В новом видео певица Лолита показала подарок, который ей вручили во время концерта. Им оказались золотые серьги в виде Луны и Солнца, как отметила сама певица. При этом артистка акцентировала внимание на том, что ей отправили подарок совершенно бесплатно, вручив вместе с именем автора и номером телефона. Артистка всегда поддерживает отечественных производителей, поэтому без просьбы прорекламировала ювелира в сети Instagram.
По словам Лолиты, эти серьги сделаны специально для нее, поскольку ювелиру показалось, что она живет полноценно днем и ночью, что символизирует Солнце и Луна. Певица осталась довольна неожиданным сюрпризом, а поклонники в комментариях отметили, что украшения невероятно подходят звезде.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:19