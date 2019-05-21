Агата Муцениеце рассказала о принципах воспитания в своей семье





Пара познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа». Они узаконили свои отношения в 2011 году. Влюбленные воспитывают двоих детей – шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию. В прошлом году сын пары пошел в первый класс.Выходные дни супруги стараются провести с детьми. Если же случается так, что родители свободны в будние, то Тимофею разрешают не ходить на занятия, а побыть вместе с семьей. Актриса рассказала, что в воспитании детей у них действует правило о том, что если один из родителей разрешает что-либо, то второй поддерживает это решение. Если происходят конфликты, то супруги стараются всё выяснить наедине.Агата Муцениеце придерживается мнения, что в глазах детей родители должны иметь равное положение. Однако в их семье есть разделение обязанностей. Актриса считается главной по кухне, а ее супруг - по технике.