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Агата Муцениеце рассказала о принципах воспитания в своей семье

Агата Муцениеце воспитывает с Павлом Прилучным двоих детей. Она рассказала, что семейное общение у них в приоритете перед школьными занятиями.
Агата Муцениеце рассказала о принципах воспитания в своей семье

Пара познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа». Они узаконили свои отношения в 2011 году. Влюбленные воспитывают двоих детей – шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию. В прошлом году сын пары пошел в первый класс.

Выходные дни супруги стараются провести с детьми. Если же случается так, что родители свободны в будние, то Тимофею разрешают не ходить на занятия, а побыть вместе с семьей. Актриса рассказала, что в воспитании детей у них действует правило о том, что если один из родителей разрешает что-либо, то второй поддерживает это решение. Если происходят конфликты, то супруги стараются всё выяснить наедине.
Агата Муцениеце рассказала о принципах воспитания в своей семье

Агата Муцениеце придерживается мнения, что в глазах детей родители должны иметь равное положение. Однако в их семье есть разделение обязанностей. Актриса считается главной по кухне, а ее супруг - по технике.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:01

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