Влад Кадони выгнал Настю Кочервей из студии во время шоу «Бородина против Бузовой» из-за вранья





Нужно сказать, что свежий выпуск «Бородина против Бузовой», который вышел вчера, 20 мая, в эфир, был не менее жарким, чем предыдущие. В этот раз на шоу обсуждали вернувшуюся в Периметр пару Шабарина и Райсон, которые продолжают во всеуслышание заявлять, что пришли на проект «Спаси свою любовь» показать, что в их отношениях царит гармония.Как бы то ни было, но после детектора лжи выяснилось, что Андрей по многочисленным причинам на самом деле не доверяет Розалии, а сам он скрывает от блондинки факт того, что не единожды уже изменял ей. Чтобы подтвердить это, в студию шоу «Бородина против Бузовой» пригласили бывшую пассию участника, которая сама, как потом оказалось, напросилась у редакторов посетить ток-шоу.Когда же Анастасия Кочервей стала отказываться рассказывать про угрозы, которые ей якобы поступают со стороны Шабарина, ведущий «Дома-2» Влад Кадони не выдержал и выгнал бывшую подопечную из студии.Также Кадони поспешил объяснить всем присутствующим на съемочной площадке, что именно Кочервей попросилась посетить шоу «Бородина против Бузовой», заявляя, что хочет разоблачить Шабарина и покажет сообщения, в которых он ей угрожает расправой.К слову, Влад убежден, что Настя просто хотела в очередной раз напомнить о себе, поэтому и соврала.