Влад Кадони выгнал Настю Кочервей из студии во время шоу «Бородина против Бузовой» из-за вранья
Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони выгнал из съемочной площадки телепроекта «Бородина против Бузовой» экс-участницу телестройки Анастасию Кочервей. Выяснилось, что телезнаменитость не смог больше наблюдать за тем, как его бывшая подопечная врет.
Нужно сказать, что свежий выпуск «Бородина против Бузовой», который вышел вчера, 20 мая, в эфир, был не менее жарким, чем предыдущие. В этот раз на шоу обсуждали вернувшуюся в Периметр пару Шабарина и Райсон, которые продолжают во всеуслышание заявлять, что пришли на проект «Спаси свою любовь» показать, что в их отношениях царит гармония.
Как бы то ни было, но после детектора лжи выяснилось, что Андрей по многочисленным причинам на самом деле не доверяет Розалии, а сам он скрывает от блондинки факт того, что не единожды уже изменял ей. Чтобы подтвердить это, в студию шоу «Бородина против Бузовой» пригласили бывшую пассию участника, которая сама, как потом оказалось, напросилась у редакторов посетить ток-шоу.
Когда же Анастасия Кочервей стала отказываться рассказывать про угрозы, которые ей якобы поступают со стороны Шабарина, ведущий «Дома-2» Влад Кадони не выдержал и выгнал бывшую подопечную из студии.
Также Кадони поспешил объяснить всем присутствующим на съемочной площадке, что именно Кочервей попросилась посетить шоу «Бородина против Бузовой», заявляя, что хочет разоблачить Шабарина и покажет сообщения, в которых он ей угрожает расправой.
К слову, Влад убежден, что Настя просто хотела в очередной раз напомнить о себе, поэтому и соврала.
Нужно сказать, что свежий выпуск «Бородина против Бузовой», который вышел вчера, 20 мая, в эфир, был не менее жарким, чем предыдущие. В этот раз на шоу обсуждали вернувшуюся в Периметр пару Шабарина и Райсон, которые продолжают во всеуслышание заявлять, что пришли на проект «Спаси свою любовь» показать, что в их отношениях царит гармония.
Как бы то ни было, но после детектора лжи выяснилось, что Андрей по многочисленным причинам на самом деле не доверяет Розалии, а сам он скрывает от блондинки факт того, что не единожды уже изменял ей. Чтобы подтвердить это, в студию шоу «Бородина против Бузовой» пригласили бывшую пассию участника, которая сама, как потом оказалось, напросилась у редакторов посетить ток-шоу.
Когда же Анастасия Кочервей стала отказываться рассказывать про угрозы, которые ей якобы поступают со стороны Шабарина, ведущий «Дома-2» Влад Кадони не выдержал и выгнал бывшую подопечную из студии.
Также Кадони поспешил объяснить всем присутствующим на съемочной площадке, что именно Кочервей попросилась посетить шоу «Бородина против Бузовой», заявляя, что хочет разоблачить Шабарина и покажет сообщения, в которых он ей угрожает расправой.
К слову, Влад убежден, что Настя просто хотела в очередной раз напомнить о себе, поэтому и соврала.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:29