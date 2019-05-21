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Ольга Бузова поймала букет на неофициальной свадьбе Андрея Шабарина и Розалии Райсон

Поющая телеведущая Ольга Бузова поймала букет на неофициальном бракосочетании Андрея Шабарина и Розалии Райсон. Нужно сказать, что никого из телезрителей реалити-шоу «Дом-2» не удивил тот факт, что певица решила не уступать подобную радость своим свободным подопечным.

Ольга Бузова поймала букет на неофициальной свадьбе Андрея Шабарина и Розалии Райсон

Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», который сейчас весьма активно обсуждают в социальных сетях. А все потому, что в этом выпуске Андрей Шабарин и Розалия Райсон поженились.

Стоит отметить, что до заявлений руководства о том, что бракосочетание на самом деле является неофициальным, так как парочка еще не подала заявление в ЗАГС, все присутствующие на съемочной площадке были уверены, что теперь Розалии придется менять фамилию.

Также выяснилось, что свадьбу для Шабарина и Райсон организовали телеведущие проекта «Дом-2», которые сначала поинтересовались у Андрея, готов ли тот прямо сейчас повести свою возлюбленную Розалию под венец. И как только участник ответил согласием, в студии появился представитель ЗАГСа, фата, свадебный букет и арка.

Ольга Бузова поймала букет на неофициальной свадьбе Андрея Шабарина и Розалии Райсон

После росписи невесте предложили исполнить всем известную традицию с бросанием букета подружкам. Когда же Розалия согласилась, в ряды свободных приятельниц решила присоединиться и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова.

К слову, именно Бузовой и достался свадебный букет невесты. Правда, за него не стали «бороться» подопечные ведущей, которые так же, как и она, по-прежнему не замужем.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07

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