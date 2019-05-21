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Заслуженный ветеринарный врач РФ: «В России ветврачем может стать любой сантехник»

Заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа рассказал о состоянии этой отрасли медицины в России. По его словам, в стране ветврачом может стать любой сантехник, потратив на это всего несколько месяцев.
Заслуженный ветеринарный врач РФ: «В России ветврачем может стать любой сантехник»

Россия занимает третье месте в мире по числу домашних животных, у 55% жителей РФ дома живет питомец, а у 15% есть и собака, и кошка одновременно. Такая ситуация создает серьезный спрос на высококачественные ветеринарные услуги, но с ними в РФ имеются серьезные проблемы.

Сергей Середа, заслуженный ветеринарный врач России, поделился своими мыслями на эту тему. Специалист отмечает: сейчас в стране выпускают больше ветврачей, чем во времена СССР, но при этом постоянно существует дефицит квалифицированных кадров в этой области. У этой проблемы есть множество причин. В РФ очень легко получить высшее образование в этой области, причем можно сделать это заочно. Эксперт назвал это нонсенсом и отметил, что медицинское обучение должно быть только очным. Это приводит к тому, что стать ветврачем может любой сантехник, потратив на это несколько месяцев в году.

Следующая проблема – это отсутствие специализации в обучении. Ветеринарные врачи получают общие знания, хотя в ряде стран мира, например, в ЕС, существуют разные направления. Из-за этого специалисты не могут повышать квалификацию в России и вынуждены выезжать для этого за рубеж, но не каждый способен позволить себе подобное, сообщает издание Nation News.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:06

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