Ученые: Мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны





Умирающие клетки могут нарушать нормальную функцию иммунных клеток, называемых макрофагами. Последние необходимы в местах ран, чтобы предотвратить инфекцию и помочь процессам заживления. Результаты ученых из Университета Шеффилда, опубликованные в журнале PLOS Biology, показывают, что иммунные клетки отдают приоритет очищению от мертвых клеток, что препятствует их нормальной миграции в места повреждения, нарушая иммунные реакции. Это исследование дает ученым новое понимание механизмов, которые контролируют иммунные клетки в человеческом организме. Эксперты уверены, что ухудшение аутоиммунных состояний может происходить из-за проблем в процессе очистки организма от мертвых клеток. Чрезмерные иммунные реакции ухудшают состояние здоровья или вызывают широкий спектр заболеваний человека, например, рак и сердечно-сосудистые недуги.Исследования по изучению взаимодействия между умирающими клетками и иммунитетом проводились с использованием плодовых мух, которые содержат макрофагоподобные клетки. В результате работы выяснилось, что составляющие крови плодовой мухи реагируют на травмы. На данный момент эксперты изучают, какие сигналы макрофаги используют для отслеживания умирающих клеток и как производится выбор между мертвыми клетками и ранами.