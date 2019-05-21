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Ученые: Мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны
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Ученые: Мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны

Британские ученые доказали, что мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны. Исследование позволяет открыть новые методы лечения инфекции.
Ученые: Мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны

Умирающие клетки могут нарушать нормальную функцию иммунных клеток, называемых макрофагами. Последние необходимы в местах ран, чтобы предотвратить инфекцию и помочь процессам заживления. Результаты ученых из Университета Шеффилда, опубликованные в журнале PLOS Biology, показывают, что иммунные клетки отдают приоритет очищению от мертвых клеток, что препятствует их нормальной миграции в места повреждения, нарушая иммунные реакции. Это исследование дает ученым новое понимание механизмов, которые контролируют иммунные клетки в человеческом организме. Эксперты уверены, что ухудшение аутоиммунных состояний может происходить из-за проблем в процессе очистки организма от мертвых клеток. Чрезмерные иммунные реакции ухудшают состояние здоровья или вызывают широкий спектр заболеваний человека, например, рак и сердечно-сосудистые недуги.

Исследования по изучению взаимодействия между умирающими клетками и иммунитетом проводились с использованием плодовых мух, которые содержат макрофагоподобные клетки. В результате работы выяснилось, что составляющие крови плодовой мухи реагируют на травмы. На данный момент эксперты изучают, какие сигналы макрофаги используют для отслеживания умирающих клеток и как производится выбор между мертвыми клетками и ранами.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:53

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