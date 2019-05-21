Ученые: Мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны
Британские ученые доказали, что мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны. Исследование позволяет открыть новые методы лечения инфекции.
Умирающие клетки могут нарушать нормальную функцию иммунных клеток, называемых макрофагами. Последние необходимы в местах ран, чтобы предотвратить инфекцию и помочь процессам заживления. Результаты ученых из Университета Шеффилда, опубликованные в журнале PLOS Biology, показывают, что иммунные клетки отдают приоритет очищению от мертвых клеток, что препятствует их нормальной миграции в места повреждения, нарушая иммунные реакции. Это исследование дает ученым новое понимание механизмов, которые контролируют иммунные клетки в человеческом организме. Эксперты уверены, что ухудшение аутоиммунных состояний может происходить из-за проблем в процессе очистки организма от мертвых клеток. Чрезмерные иммунные реакции ухудшают состояние здоровья или вызывают широкий спектр заболеваний человека, например, рак и сердечно-сосудистые недуги.
Исследования по изучению взаимодействия между умирающими клетками и иммунитетом проводились с использованием плодовых мух, которые содержат макрофагоподобные клетки. В результате работы выяснилось, что составляющие крови плодовой мухи реагируют на травмы. На данный момент эксперты изучают, какие сигналы макрофаги используют для отслеживания умирающих клеток и как производится выбор между мертвыми клетками и ранами.
Умирающие клетки могут нарушать нормальную функцию иммунных клеток, называемых макрофагами. Последние необходимы в местах ран, чтобы предотвратить инфекцию и помочь процессам заживления. Результаты ученых из Университета Шеффилда, опубликованные в журнале PLOS Biology, показывают, что иммунные клетки отдают приоритет очищению от мертвых клеток, что препятствует их нормальной миграции в места повреждения, нарушая иммунные реакции. Это исследование дает ученым новое понимание механизмов, которые контролируют иммунные клетки в человеческом организме. Эксперты уверены, что ухудшение аутоиммунных состояний может происходить из-за проблем в процессе очистки организма от мертвых клеток. Чрезмерные иммунные реакции ухудшают состояние здоровья или вызывают широкий спектр заболеваний человека, например, рак и сердечно-сосудистые недуги.
Исследования по изучению взаимодействия между умирающими клетками и иммунитетом проводились с использованием плодовых мух, которые содержат макрофагоподобные клетки. В результате работы выяснилось, что составляющие крови плодовой мухи реагируют на травмы. На данный момент эксперты изучают, какие сигналы макрофаги используют для отслеживания умирающих клеток и как производится выбор между мертвыми клетками и ранами.
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:53