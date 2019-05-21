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Конспирологи: Пророчества Ванги о пришельцах сбываются

В Сети распространилась очередная история о конце света связанная с предсказаниями Ванги. Конспирологи уверены, что Землю постепенно заселят инопланетные формы жизни.
Конспирологи: Пророчества Ванги о пришельцах сбываются

В Интернете стала популярна история о встрече людей с мистическим одноглазым существом, которое похоже на циклопа. Это происходило в одном из зоопарков Румынии. Посетители заведения утверждают, что сначала они услышали страшный крик, после которого они увидели человекообразное существо с одним глазом. Конспирологи сразу связали это событие с пророчеством Ванги, в котором говорилось, что на Земле вскоре появятся некие мутанты и захватят весь мир.

Уфологи также не прошли мимо этой истории. Они снова приплели к этому событию невиданную планету Х, более известную как Нибиру. Псевдо-ученые считают, что это существо является представителем сказочной планеты и послано на Землю со зловещими намерениями. Удивляет одно: как быстро все любители теории заговора «переобуваются» в случае возникновения малейшего ажиотажа вокруг новой истории, при этом снова и снова убеждая всех в неминуемом конце света. К счастью, ни одно из их предсказаний так и не стало реальностью, а они сами выглядят нелепо на этом фоне. Поэтому не стоит воспринимать всерьез все их заявления об очередном апокалипсисе, поскольку правдивость их слов находится под огромным сомнением.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:13

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