Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн рассказали о достопримечательностях Москвы





Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн побывали в столице России в рамках презентации новой картины «Люди Икс: Темный Феникс». С ними прибыли Саймон Кинберг, режиссер фильма, и Хатч Паркер, продюсер картины. Была проведена встреча с журналистами, в ходе которой знаменитости делились своим мнением о Москве, рассказывали о фильме. Они уже успели посетить Красную площадь и спуститься в метро.МакЭвой восхитился главной площадью страны. Он отметил, что побывал там вечером, когда людей было совсем мало. А Честейн рассказывала об эмоциях, которые испытала, спустившись в метро. Актриса уверена, что оно самое красивое в мире.МакЭвой рассказал о своем герое в фильме «Люди Икс: Темный Феникс». Он исполнил роль профессора Икс, как и в более ранних частях. Актер думает, что в этом фильме речь идет прежде всего о ценности семьи. И что иногда выбор между спасением мира или родными, возможно, надо сделать в пользу близких.В России показ картины начнется 6 июня 2019 года.