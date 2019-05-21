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Созданный в РФ спутник снял Землю из космоса в формате 4K

Египетский околоземный спутник EgyptSat-A, созданный в РФ, сейчас проходит тестирование. С помощью системы Sen Video Unit аппарат снял первое видео Земли из космоса в формате сверхвысокой четкости 4K.
Созданный в РФ спутник снял Землю из космоса в формате 4K

EgyptSat-A является спутником, предназначенным для дистанционного зондирования планеты. Он был изготовлен в РФ по заказу египетского национального агентства, занимающегося подобными вопросами. Непосредственным создателем аппарата является РКК «Энергия», работавшая вместе с компанией Sen, специализирующейся на производстве видеосистем.

Именно это взаимодействие позволило установить на спутник EgyptSat-A высококачественную систему фото- и видеосъемки. Она состоится из 6 видеокамер, поддерживающих формат записи 4K, две из них являются подвижными. Ими управляет компьютер, хранящий, обрабатывающий и передающий полученные материалы на Землю.

Компания Sen решила продемонстрировать результаты работы собственной системы Sen Video Unit, установленной на этом египетском спутнике российского производства. Она выложила двухминутный ролик в формате 4K, позволяющий людям увидеть вид Земли из космоса в очень высоком качестве.

Свое заявление по этому поводу сделало и РКК «Энергия». Ее специалисты поблагодарили коллег из компании Sen и отметили, что планируют использовать их технологические решения для фото- и видеосъемки в своих будущих проектах.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:52

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