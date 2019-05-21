Новая жена Александра Цекало Дарина Эрвин оголила грудь на новом фото
Новая супруга продюсера Александра Цекало, 38-летняя модель Дарина Эрвин, оголила грудь на новом снимке. Артистка опубликовала фотографию на своей странице в сети Instagram, чем вызвала интерес у подписчиков.
Как выяснили журналисты, Александр Цекало начал роман с Дариной Эрвин, будучи женатым на сестре Веры Брежневой — Виктории Галушке. Ради новой супруги артист поспешно развелся и весной состоялась его свадьба с моделью, которую пара организовала в Лос-Анджелесе. Известно, что модель и актриса также имеет художественные навыки и рисует картины. Сам процесс артистка однажды решила запечатлеть на снимке, который опубликовала в Instagram. Публика заметила, что Эрвин работает в фартуке на голое тело, из-за чего видно часть груди модели.
На опубликованном снимке можно увидеть грудь Эрвин, спину и копну волос, а также измазанный красками фартук. В комментариях под записью поклонники оставили массу комплиментов артистке.
Как выяснили журналисты, Александр Цекало начал роман с Дариной Эрвин, будучи женатым на сестре Веры Брежневой — Виктории Галушке. Ради новой супруги артист поспешно развелся и весной состоялась его свадьба с моделью, которую пара организовала в Лос-Анджелесе. Известно, что модель и актриса также имеет художественные навыки и рисует картины. Сам процесс артистка однажды решила запечатлеть на снимке, который опубликовала в Instagram. Публика заметила, что Эрвин работает в фартуке на голое тело, из-за чего видно часть груди модели.
На опубликованном снимке можно увидеть грудь Эрвин, спину и копну волос, а также измазанный красками фартук. В комментариях под записью поклонники оставили массу комплиментов артистке.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:43