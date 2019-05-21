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Жену Дмитрия Тарасова обвинили в злоупотреблении фотошопом на снимках дочери

Третью супругу известного российского футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в злоупотреблении фотошопом на фотографиях наследницы. По мнению фолловеров, в личном микроблоге Анастасии Костенко 10-месячная Милана выглядит очень неестественно.

Жену Дмитрия Тарасова обвинили в злоупотреблении фотошопом на снимках дочери

Ни для кого не является секретом, что Костенко и Тарасов, несмотря на свои заявления прежде, являются довольно активными пользователями социальных сетей. Каждый день на страничках звездной парочки в Instagram появляются свежие публикации, на которых зачастую они запечатлены в компании маленькой дочери Миланы.

Поклонники давно заметили, что Анастасия выкладывает в Сеть снимки, которые сначала немного редактирует. Впрочем, читатели не ожидали, что модель настолько увлекается фотошопом. Недавно Костенко опубликовала в своем профиле фотографию, которая настолько восхитила интернет-пользователей, что они даже принялись сравнивать Милану с голливудской знаменитостью Анджелиной Джоли.

Жену Дмитрия Тарасова обвинили в злоупотреблении фотошопом на снимках дочери

Когда же вчера у себя на страничке в Instagram и Тарасов выложил свежий кадр с младшей дочерью, читатели убедились, что Костенко злоупотребляет фотошопом. Этому подтверждением является кожа лица малышки, которая на снимках Анастасии и Дмитрия очень отличается, да и губы дочери модель делает более пухлыми, а вот спортсмен, судя по всему, лишь иногда редактирует подобные моменты.

Стоит отметить, что сейчас на Костенко буквально набросились с критикой. Однако на нелицеприятные высказывания в свой адрес модель до сих пор ничего не ответила.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:35

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