Facebook поможет в борьбе с инфекционными заболеваниями





Новый проект поможет ученым следить за перемещением людей, а также устанавливать плотность населения в определенном месте. Это позволит лучше определять возможные точки сосредоточения инфекции и пути её распространения. Facebook предоставит часть данных из своей личной базы. Также будут использоваться карты с высоким разрешением, которые будут накладываться на имеющуюся информацию для улучшения качества мониторинга.Data For Good уже не первый раз проводит инициативу схожих проектов, которые созданы для обеспечения безопасности человека. Руководство этой группы уверено, что данные социальной сети помогут создать невероятный проект, который способен не только вести наблюдение за возможными исходами распространения заболевания, но и изолировать источник, что предотвратит увеличение количества инфицированных.