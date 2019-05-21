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Звезда «Дома-2» Вика Романец «сгорает» от зависти к молодой жене Андрея Черкасова

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец «сгорает» от зависти к молодой супруге Андрея Черкасова. Именно к таким выводам пришли многочисленные интернет-пользователи, когда узнали, что Кристина Ослина продолжает активно выбирать свадебное платье, которое брюнетка в свое время так и не надела.

Звезда «Дома-2» Вика Романец «сгорает» от зависти к молодой жене Андрея Черкасова

Телезрители «Дома-2» хорошо помнят, как же страстно ранее Романец желала, чтобы сам Черкасов взял ее в жены. Виктория то и дело пыталась искусить Андрея обещаниями о счастливой и состоятельной семейной жизни, постоянно ссылаясь на финансы, которые ей ежемесячно пересылает новый муж матери.

Впрочем, сейчас длинноволосой красавице приходится довольствоваться браком с бывшим супругом экс-приятельницы Евгении Феофилактовой. Причем Виктория Романец и Антон Гусев решили не устраивать пышной свадьбы, несмотря на то, что девушка всегда мечтала надеть красивый свадебный наряд.

Звезда «Дома-2» Вика Романец «сгорает» от зависти к молодой жене Андрея Черкасова

А вот новой избраннице Черкасова наоборот очень повезло. На данный момент молодая жена ведущего телестройки «Дом-2» вовсю готовится к одному из самых важных в своей жизни дней. В отличие от Виктории, которая расписалась в ЗАГСе в джинсах и кроссовках, Кристина получила от любимого мужа все полномочия, поэтому не экономит ни на свадебном наряде, ни на мероприятии в целом.

По мнению пользователей Сети, Романец явно «сгорает» от зависти, наблюдая за счастливым Черкасовым и Ослиной. Тем более, что ее союзу с Гусевым вряд ли хоть когда-то кто-то позавидует, сообщает Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:05

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