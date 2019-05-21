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Родные Жанны Фриске опровергают погашение долга перед Русфондом

Недавно сообщалось о том, что родные Жанны Фриске погасили часть задолженности Русфонду. Однако Наталья Фриске, младшая сестра звезды, опровергла это.
Родные Жанны Фриске опровергают погашение долга перед Русфондом

Андрей Малахов в эфире своего шоу инициировал сбор средств на оплату лечения Жанны Фриске. Благодаря этому было собрано порядка 70 млн рублей. По указанию самой Жанны около половины суммы было потрачено на оплату лечения девятерых детей, страдающих онкологическими заболеваниями, которые являлись подопечными Русфонда. 11,6 миллионов было передано на оплату счетов по лечению самой Фриске. 25 миллионов передали звезде с условием, что необходимо будет вернуть остаток после окончания лечения. Родные отчитались о том, что потратили 3,3 миллиона рублей, а значит должны были перечислить назад более 21 млн рублей. Однако Русфонд назад средства так и не получил.
Родные Жанны Фриске опровергают погашение долга перед Русфондом

В СМИ попала информация о том, что родные Фриске частично расплатились с Русфондом и перечислили около 8 миллионов рублей. В СМИ пишут, что деньги выручили с продажи вещей, оставшихся после смерти Жанны Фриске. Русфонд указал, что собирается использовать эту сумму на лечение детей с опухолевыми заболеваниями мозга. Семья певицы уплату долга опровергает. Младшая сестра знаменитости заявила: «Никто ничего не возвращал».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:51

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